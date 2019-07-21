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Kuşadası ve Didim'de turizm hareketliliği

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri sahillerinde yoğunluk oluştu.

21.07.2019 14:38 Kuşadası ve Didim
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri sahillerinde yoğunluk oluştu.
Termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği Kuşadası ilçesinde yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi Sahili, Sevgi ve halk plajlarına akın etti.
Bazı vatandaşlar ise Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda yüzmeyi tercih etti.
Öte yandan Kuşadası Ege Port Limanı'na Fransa bayraklı "Le Lyrıal" ile Malta bayraklı "Celestyal Crystal" kruvaziyerleri ile toplam 1500 yolcu geldi.
Gemiden inen yolculardan bazıları Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezerken bazıları da kent merkezinde alışveriş yaptı.
AA muhabirine açıklama yapan Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, ilçede beklenenin üstünde bir turizm hareketliliğinin yaşandığını belirterek hem esnafın hem de otelcilerin mutlu olduğunu söyledi.
Didim ilçesinde ise vatandaşlar dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: AA
Kuşadası, Didim, Ege, Güncel

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