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Kuşadası Yaylaköy'de yangın

Kuşadası Yaylaköy'de yangınAYDIN - Kuşadası'na bağlı Yaylaköy'de meydana gelen yangında zeytinlik ve tarım alanı ile makilikten oluşan 15 dönüm alan yandı.

18.08.2019 02:47
Kuşadası Yaylaköy'de yangın
Kuşadası Yaylaköy'de yangın
AYDIN - Kuşadası'na bağlı Yaylaköy'de meydana gelen yangında zeytinlik ve tarım alanı ile makilikten oluşan 15 dönüm alan yandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Yaylaköy'de Söke karayolu üzerindeki yerleşim yerleri ile çiftliklerin bulunduğu zeytinliklik ve tarım alanlarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bitişikteki makilik alanlara sıçradı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren yangını rüzgar nedeniyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük zeytinlik ve tarım alanı ile makilik alanın zarar gördüğün belirtildi.
Kuşadası Yaylaköy'de yangın

Kuşadası, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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