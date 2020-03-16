Kuşadası zabıtasından fahiş fiyat denetimi
Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını sonrası marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim yaptı.
16.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:43
Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını sonrası marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim yaptı.
Kuşadası Belediyesi, korona virüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Temizlik ve dezenfekte çalışmaları kent genelinde devam ederken Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de "fahiş fiyat" denetimi yapıyor. Özellikle kolonya, el sabunu ve genel temizlik ürünü satışı yapan marketleri denetleyen zabıta ekipleri, fiyatları ve etiketleri kontrol diyor. Alış ve satış faturalarını beyan edemeyen marketler hakkında tutanak tutularak ticaret il müdürlüğüne gönderiliyor.
Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, korona virüs nedeniyle oluşan hassasiyeti istismar eden fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirterek; "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sürdüreceğiz. Halk sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz" dedi. - AYDIN
Kuşadası Belediyesi, korona virüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Temizlik ve dezenfekte çalışmaları kent genelinde devam ederken Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de "fahiş fiyat" denetimi yapıyor. Özellikle kolonya, el sabunu ve genel temizlik ürünü satışı yapan marketleri denetleyen zabıta ekipleri, fiyatları ve etiketleri kontrol diyor. Alış ve satış faturalarını beyan edemeyen marketler hakkında tutanak tutularak ticaret il müdürlüğüne gönderiliyor.
Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, korona virüs nedeniyle oluşan hassasiyeti istismar eden fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirterek; "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sürdüreceğiz. Halk sağlığının söz konusu olduğu böylesine kritik bir süreçte haksız kazanç elde etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz" dedi. - AYDIN
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Kaynak: İHA
Etiketler : Kuşadası Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel
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