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Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Antalya'da başladı.

14.12.2019 21:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:21
Geleneksel Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, 'da başladı.
Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 180 sporcu katılıyor.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Asbaşkanı Fahrettin Şolpan, AA muhabirine, düzenledikleri organizasyonlarla gençlere geleneksel sporları tanıtmayı ve öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.
Şampiyonada kadın ve erkeklerde toplam 180 sporcunun mücadele edeceğini belirten Şolpan, "Kuşak güreşi, 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. Sümerler döneminde dünyanın en eski spor objesi güreşçi heykeli. Bu spor, Sümerler'de ve Orta Asya'da birçok bölgede yapılmıştı. Türkmenistan ve Kırgızistan'da milli spor olarak kabul ediliyor." diye konuştu.
Organizasyon, yarın sona erecek.
Kuşak Güreşi Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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