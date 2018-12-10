Kuşak ve Yol Projesi Ekonomistleri İkiye Böldü

Çin'in hızlı trenlerle yeni ipek yolu olarak tanımlanabilecek olan "Kuşak ve Yol" projesi ekonomistleri ikiye böldü. Çin'den çıkacak olan hızlı trenlerin 12 gün gibi kısa bir sürede Londra'ya ulaşmasını hedefleyen proje Türiye açısından avantajlı mı yoksa dezavantalı mı olacağı konusu tartışması hızlanmış durumda.

EN BÜYÜK SATIN ALMACI: ÇİN

En büyük satıcı konumunda olan Çin'in aynı zamanda da her sektörde en büyük satın almacı konumunda olduğunu da unutmamak gerektiğini belirten Karslı, Kuşak ve Yol Projesi'nin hayata geçeceği zamana hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek günümüzde Çin'e ihracat yapan birçok Türk firmasının da bulunduğunu, satılacak ürünlerin kalem sayısının artırılmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Ayrıca bu projenin sadece Çin ve Türkiye arasında olmayacağının altını çizerek Avrupa'ya ve Türk Cumhuriyetlerine ihracatın da bu sayede geliştirilebileceğini belirtti.

ÇİNCE SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Türkiye ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde en önemli sorunlardan biri de Çince bilen personel sayısının azlığı. Bu konuda da açıklamalarda bulunan Karslı, kariyer kriterlerinin başında artık Çince bilmenin geldiğini belirtti. Çince bilen personel sayısının artırılması konusunda en hızlı yöntemin Çin'de eğitim alan öğrencilerin sayısının artırılması ile sağlanabileceğini belirten Karslı, Çin'de eğitim için Türk kurumlarından burs kazanan öğrencilerin Türkiye'deki ön eğitimlerini dernek çatısı altında ücretsiz olarak sağladıklarını dile getirdi.