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Kuşatma Yedi Uyuyanlar Filmi

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22.08.2019 11:54 Kuşatma Yedi Uyuyanlar Filmi
Ahmet Şafak'ın senaryosunu kaleme alıp baş rolünü üstlendiği 'Kuşatma Yedi Uyuyanlar' filmi, vatanı için her şeyi yapmaya hazır olan eski bir askerin, vatanı üzerinde oynanan oyunları bozmak için girdiği mücadeleyi konu ediyor.


Yönetmen: Utku Uçar
Senaryo: Ahmet Şafak
Oyuncular: Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Aslı Atıl, Sefa Zengin, Çağatay Akman, Mehmet Tokat, Can Beslen, Eda Etike, İbrahim Ethem Arslan, Hüseyin Çelikoğlu, Emin Ersin Sevindik, İsmail Ergin, Başar Uğur, Kayhan Yersiz
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Kuşatma Yedi Uyuyanlar
Yapımcı Firma: Küsena Film Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 04.10.2019

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Ahmet Şafak, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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