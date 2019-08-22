Kuşatma Yedi Uyuyanlar Filmi

Ahmet Şafak'ın senaryosunu kaleme alıp baş rolünü üstlendiği 'Kuşatma Yedi Uyuyanlar' film
i, vatanı için her şeyi yapmaya hazır olan eski bir askerin, vatanı üzerinde oynanan oyunları bozmak için girdiği mücadeleyi konu ediyor.Yönetmen:
Utku UçarSenaryo:
Ahmet ŞafakOyuncular:
Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Aslı Atıl, Sefa Zengin, Çağatay Akman, Mehmet Tokat, Can Beslen, Eda Etike, İbrahim Ethem Arslan, Hüseyin Çelikoğlu, Emin Ersin Sevindik, İsmail Ergin, Başar Uğur, Kayhan YersizFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Kuşatma Yedi UyuyanlarYapımcı Firma:
Küsena Film YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
04.10.2019Kuşatma Yedi Uyuyanlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.