Kuşkonmaz'ı mevsimi geçmeden deneyin!

Kuşkonmaz faydaları ile mutfağınızın olmazsa olmazı olacak. İçerdiği güçlü besin değerleri ile vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı koruyan kuşkonmazı düzenli tüketerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Kuşkonmaz faydaları belirli başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır.

PSİKOLOJİK HASTALIKLARA İYİ GELİR

Sinir sistemine etkisiyle bilinen kuşkonmaz psikolojik hastalıklara iyi gelir. Ruhsal sorunları olan kişilere bu sebeple sıklıkla kuşkonmaz tüketmesi önerilir.

KANI TEMİZLER

Çok sayıda özelliği olan kuşkonmaz faydaları arasında kanı temizleme özelliği de yer alır. Kuşkonmaz tüketimi ile kanınızdaki zararlı maddelerden kurtulabilmeniz mümkün.

ÜLSER TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR

Önemli mide rahatsızlıklarından birisi olan ülser tedavisinde kuşkonmaz oldukça etkilidir. İçerdiği besin değerleri bakımından güçlü olan mide hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilir.

SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

Kuşkonmaz ne işe yarar merak ediyorsanız, kış aylarının en büyük sorunu olan soğuk algınlığı, nezle gibi sağlık sorunlarında etkili olduğu cevabı verilebilir. Kış aylarında kuşkonmaz tüketimi çok daha fazladır.

KEMİK AĞRILARINI YOK EDER

Çeşitli hastalıklara bağlı olarak kemiklerinizde ağrı hissediyorsanız, kuşkonmaz en doğal tedavi yöntemini sizlere sunacaktır. Kemik ağrıları ile birlikte vücuttaki ödemin atılmasında da kuşkonmaz oldukça etkili bir üründür. İltihap, enfeksiyon gibi sağlık sorunlarından doğan ağrılarda ve şişliklerde kuşkonmaz kullanımı tavsiye edilir.

ZENGİN BESİN İÇERİĞİ

Kuşkonmaz faydaları arasında iyi bir antioksidan etkisi de yer alır. Kuşkonmaz içinde yer alan besin değerleri arasında A,B,C vitaminleri ile lif, düşük karbonhidrat yer alır.

Kuşkonmaz nasıl tüketilir?

Kuşkonmaz ne işe yarar, nasıl tüketilir

Kuşkonmaz nasıl tüketilir merak edenler için yazımızdan destek almanız mümkün. Kuşkonmaz dikkat edilmediği takdirde alerjik reaksiyonlara yol açabilen bir bitki olduğu için toplanırken çok dikkatli olunmalıdır Kuşkonmazı yemeklerde ve salatalarınızda kullanabilir, lezzetli tatlar elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra çorbalarınızda da kullanabileceğiniz kuşkonmazı kış aylarında kullanmak üzere konserve olarak da tüketebilirsiniz.

Kuşkonmaz nasıl pişirilir?

"Asparagus officinalis" çalı bitkisinin baharda toprak yüzeyine uzattığı sürgünleri olan kuşkonmaz, Arman Badur'un yerli ve taze üretim Sarıcakaya Kuşkonmaz Vadisi markasıyla sofralara konuk oluyor. Sarıcakaya Kuşkonmaz Vadisi dünyanın birçok yerinde baharın başından itibaren sofralarda yerini almaya başlayan kuşkonmazı ise birbirinden farklı lezzetli tarifler ile pişirme önerisi şöyledir;

HOLLANDEZ SOSLU KUŞKONMAZ

(2 kişilik)

MALZEME:

250 gram tereyağı

3 yumurta sarısı

1 limon

2 bağ beyaz kuşkonmaz

YAPILIŞI:

Hollandez sos için; 250 gram sade yağı eritin. Yanmamasına özen gösterin ve soğumaya bırakın. 3 yumurtanın sarısını ayırıp bir kapta blender ya da çatal yardımı ile çırpın. Kısık ateşte sıcak su dolu tencerenizin üstüne yumurtaların çırpıldığı kabı oturtun. Yağı azar azar yumurtaya ekleyerek çırpmaya devam edin. Yağı sıcak ve hızlı eklerseniz yumurta pişer ve sosunuz katılaşır. Yumurta ve yağınızı çırpmayı bırakmadan1 limonun suyunu ekleyerek çırpmayı sürdürün. Az tuz ve az karabiber ekleyin. 2 bağ beyaz kuşkonmazın diplerindeki en az 3 cm'lik kısmını kesip atın. Kuşkonmazın ucu dışında tamamını sebze soyucu ile soyun. Kaynar suya atarak 8 dakika haşlayın. Üzerine hollandez sosunu dökerek servis edin.

IZGARA KUŞKONMAZ

MALZEME:

2 bağ kuşkonmaz

Zeytinyağı ya da tereyağı

Parmesan peyniri

YAPILIŞI:

Kuşkonmazların en altından 3cm'lik kısmı keserek atın ve alt yarısının kabuklarını sebze soyacağı ile soyun. Orta kalınlıkta kuşkonmazları mangal, döküm ızgara ya da döküm tavada üzerlerine tereyağı veya zeytinyağı sürerek ve sık sık çevirerek istediğiniz pişme oranına gelene kadar pişirin. Izgara yaptığınız kuşkonmazların üzerine arzuya göre parmesan peynir ekleyerek servis edebilirsiniz.

JAMBONA SARILMIŞ KUŞKONMAZ

MALZEME:

12 adet kuşkonmaz

12 dilim jambon

Tereyağı ya da zeytinyağı

YAPILIŞI:

Kuşkonmazların en altından 3cm'lik kısmı keserek atın ve alt yarısının kabuklarını sebze soyacağı ile soyun, kaynar suya atarak 2 dakika kadar haşlayın ve ardından buzlu suya alıp hızlıca soğutun. Sonra kuşkonmazları havlu kağıt ile kurulayıp jambon, pastırma, bacon veya dilediğiniz şarküteri dilimleri ile tek tek sarın. Üzerine az yağ sürerek fırınlayın ya da döküm bir tavada döndürerek kızartın.

KUŞKONMAZ ÇORBASI

MALZEME:

Yeşil kuşkonmaz (Porsiyon başına üç adet kuşkonmaz)

2 diş sarımsak

1 baş soğan

100 gr. Tereyağı

1 tutam dereotu

100 gr krema (Arzuya göre)

YAPILIŞI:

Kuşkonmazların en altından 3cm'lik kısmı keserek atın ve alt yarısının kabuklarını sebze soyacağı ile soyun. Kuşkonmazların uç kısımlarını keserek ayırın. Kuşkonmaz gövdelerini iri parçalar halinde kesin. İri kıyılmış bir soğanı ve iki diş sarımsağı zeytinyağında kuşkonmazlar ve limon suyu ile beraber 5 dakika kavurun. Su ekleyin ve kaynadıktan sonra 20 dakika daha pişirin. Tereyağı ekleyerek karışımı pürüzsüz bir dokuya kavuşana kadar 'blender'dan geçirin. Çorbanızı dereotu ve çiğ kuşkonmaz uçları ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Kuşkonmaz uçlarını az haşlayarak da kullanabilirsiniz. Arzuya göre servis ederken krema da ekleyebilirsiniz.

KUŞKONMAZLI DÜRÜM

MALZEME:

300 gr kuşkonmaz

150 gr füme somon

1 adet kırmızı soğan

Dereotu

Labne peynir

Yoğurt

Lavaş¸

YAPILIŞI:

Kırmızı soğanları jülyen doğrayıp buzlu suyun içerisinde bir süre bekletin. Kuşkonmazların en altından 3cm'lik kısmı keserek atın ve alt yarısının kabuklarını sebze soyacağı ile soyun. Kuşkonmazları kaynar suya atarak 4 dakika kadar haşlayın. Lavaşa önce labne peyniri sürün, üstüne füme somon dilimini yerleştirin. Üstüne haşladığınız kuşkonmazlarınızı koyun. İnce doğranmış¸ soğanları lavaşın içerisine ekleyin ve rulo yapın. Dereotunu ince doğrayıp labne peyniri ve yoğurt ile karıştırıp dip sos yapın. Dürümü ortadan ikiye keserek, dip sosunuz ile servis edin.

KUŞKONMAZLI MAKARNA

MALZEME:

1 bağ kuşkonmaz

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

100 gr. ayıklanmış bezelye

200 gr krema

1 paket makarna

1 demet dereotu

Zeytinyağı

YAPILIŞI:

İki diş sarımsak ve 1 orta boy soğanı doğrayıp zeytinyağında kavurun. Kuşkonmazların en altından 3cm'lik kısmı keserek?atın ve alt yarısının kabuklarını sebze soyacağı ile soyun. İrice doğradığınız kuşkonmazlara ayıklanmış bezelye tanelerini ekleyip 5 dakika sote edin. Krema ekleyip bir kez kaynatıp ateşten alın. 'Al dente' pişirdiğiniz makarnanızla bu sosu karıştırın. İnce kıyılmış bol dereotu ilave ederek servis edebilirsiniz.

KUŞKONMAZLI OMLET

MALZEME:

6 adet kuşkonmaz

2 adet yumurta

75 ml süt

Tuz

Karabiber

Parmesan peyniri

Tereyağı

YAPILIS¸I:

Kuşkonmazların en altından 3cm'lik kısmı keserek atın ve alt yarısının kabuklarını sebze soyacağı ile soyun. Tavada biraz tereyağında kısa bir süre pişirin. Kenara alın. 2 yumurtayı süt ile birlikte iyice çırpın. Tavaya biraz daha tereyağı ekleyip yumurta karışımınızı tavanın içine dökün. Hafif pişmeye başladığında üzerine daha önce hafif pişirdiğiniz kuşkonmazları ve parmesan peynirini ekleyin. Daha sonra omletinizi katlayıp iki tarafını biraz daha pişirip ocaktan alın ve isterseniz üzerine biraz daha parmesan peyniri rendeleyerek sunun.

KUŞKONMAZLI PİZZA

MALZEME:

400 gr Kuşkonmaz

Hamuru İçin:

2 1/2 su bardağı un

1/2 paket instant maya (5 gr)

1 tatlı kaşığı toz şeker

180 ml süt ılık süt

80 ml sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Hamurun Üst Sosu İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası,

75 ml sıvı yağ

3 diş ezilmiş sarımsak

Karabiber

1 çay kaşığı tuz

Hamurun Üstü ve Altı İçin:

500 gr rendelenmiş kaşar

YAPILIŞI:

Hamuru için; maya, şeker ve ılık sütü karıştırın. 10 dakika bekletin. Kabaran mayanın içine sıvı yağı, yumurtayı ve tuzu koyup iyice karıştırın. Üzerine azar azar unu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp ılık bir ortamda 30 dakika mayalandırın. Hamurunuz hacmen iki katına çıkmalıdır.

Sosu için; salça, sıvı yağ, sarımsak, karabiber ve tuzu iyice karıştırın. Yuvarlak bir tepsiyi ya da fırın tepsisini yağlayın. Hamurun yarısını tepsiye alın. Elinizi sıvı yağ ile yağlayıp, hamuru nazik hareketlerle?tepsiyi kaplayana kadar yayın. Hamurun her yerine çatal ile delikler?açın. Böylece pişerken hamurun kabarmasını önlemiş olursunuz. Hazırladığınız hamurun üzerine sostan sürün. Peynirin yarısını sosun üzerine serpin. Kuşkonmazların en altından 3cm'lik kısmı keserek atın ve alt yarısının kabuklarını sebze soyacağı ile soyun ve doğrayarak sosun üzerine isteğiniz sıklıkta yerleştirin. Geri kalan peyniri kuşkonmazların üzerine dökün. 200 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Arzuya göre üzerine taze fesleğen ve taze kekik koyarak servis edebilirsiniz.

KUŞKONMAZLI SAHANDA YUMURTA

MALZEME:

10 adet Kuşkonmaz

1 yumurta

Tereyağı

YAPILIŞI:

Kuşkonmazların en altından 3cm'lik kısmı keserek atın ve alt yarısının kabuklarını sebze soyacağı ile soyun. İsterseniz bütün halde isterseniz doğrayarak tereyağında biraz tuz ve karabiberle tavada hafifçe çevirerek pişirin. Ardından yumurtaları üzerine kırın. Yumurtalar arzu ettiğiniz kıvamda piştiğinde servis edebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler