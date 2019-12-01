Kuşlar aç kalmasın diye pet şişelerden yemlik yaptı

VAN'ın Erciş ilçesinde 3 çocuk babası Sami Demir (58), kuşlar için pet şişelerden yemlik yaptı. Demir, içine buğday, ceviz ve ekmek kırıntısı bıraktığı yemlikleri, evinin önündeki meyve ağaçlarına astı.

Erciş ilçesinin Salihiye Mahallesi'nde yaşayan Sami Demir, kışın gelişiyle birlikte kuşların aç kalmaması için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Demir, kuşlar için yemlik hazırladı. Pet şişeleri keserek yaptığı yemlikleri evinin önündeki meyve ağaçlarına asan Demir, içlerine de yem, ekmek kırıntıları ve ceviz içleri bıraktı.Çevre bilincine dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptığını söyleyen Sami Demir, "Amacım, önce çevre bilincine dikkat çekmek. Kış aylarında soğukların başlamasıyla beraber yerler donuyor ve börtü böcek kabuğuna çekiliyor. Bu koşullarda kar yağınca da kuşların karınlarını doyuracağı alanlar yok denecek kadar azalıyor. Buğday bizim yaşam kaynağımızdır. Soğuk kış aylarında bu hayvanların karınlarının doyurulması, hepimizin boynunun borcudur. Ben bireysel olarak evimde çöpe atmaktansa biriktirip faydalı bir amaç için biriktirdiğim pet şişeleri, kuşlara yemlik yapıp ağaca astım. Herkesin bu duyarlılıkla hareket edip, çevresine duyarlı olmasını istiyorum" dedi.