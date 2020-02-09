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Kuşlar için ağaçlara ekmek asıyor

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk, kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için parktaki ağaçların dallarına ekmek bıraktı.

09.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:32Kuşlar için ağaçlara ekmek asıyor

ZONGULDAK'ın ilçesinde, ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk, kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için parktaki ağaçların dallarına ekmek bıraktı.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kuşların yiyecek bulmakta zorlandığını düşünen ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk, her gün ağaçların dallarına dilimlenen ekmekleri geçiriyor. Öztürk, fırından aldığı ekmekleri ağaçlara bırakarak, kuşların aç kalmamasını sağlamaya çalıştığını söyledi. Hayvanları çok sevdiğini belirten Öztürk, "10 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Hayvanları çok seviyorum. Ayakkabı boyarken köpeklere de bakıyorum. Soğuk kış günlerinde kuşlar yiyecek bulamadıkları için onlar için kolaylık olması için ağaç dallarına ekmek asıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Herkesin aç kalan kuşları sokak hayvanlarını beslemesini istiyorum" diye konuştu.?



Hüseyin Öztürk, Alaplı, Güncel

Kaynak: DHA

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