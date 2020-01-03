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Kuşlar için yuva yapıp, ağaçlara astı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, işçi emeklisi Recep Özen (65), kuşların soğuktan üşümemesi için evinin atölyesinde 12 tane yuva yaptı.

03.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:52 Kuşlar için yuva yapıp, ağaçlara astı

KARABÜK'ün ilçesinde, işçi emeklisi Recep Özen (65), kuşların soğuktan üşümemesi için evinin atölyesinde 12 tane yuva yaptı. Özen, merdiven yardımıyla çıktığı ağaçlardaki yuvalara yem bırakıyor.

Safranbolu Sarıahmetli köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Özen, kuşların soğuktan üşümemesi için evinin atölyesinde 12 tane yuva yaptı. Özen, yuvaları evinin bahçesinde bulunan meyve ağaçlarıyla köyü çevreleyen ormandaki çam ağaçlarına astı. Ağaçların altına da su dolu kapları bıraktı. Özen, merdiven yardımıyla her gün ağaçlara çıkarak değirmenden aldığı buğdayları bırakıp, kaplara da su ilavesinde bulunuyor.

Yuva yapımına devam edeceğini belirten Özen, "Kuşlar üşümesin diye yuva yaptım. Her gün yemlerini bırakıp sularını koyuyorum. Yuvalara gelip sığınıyorlar, yavru yapıyorlar. Yabani hayvanlara karşı ağaçların tepesine astım ki kedi, yılan gibi hayvanlar dokunmasın. Yükseklerde korunuyorlar" dedi.



Safranbolu, Recep Özen, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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