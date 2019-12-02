Kuşlar masallarla dile gelecek

Zeytin Okulu tarafından 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde Karaburun İnecik köyünde dördüncüsü düzenlenecek "Masal Buluşmaları"nın bu yılki teması "Kuşlar" oldu. Etkinliğe katılan 14 konuşmacı ve masalcı kuşların yaşamdaki ve masallardaki yerini dile getirecekler.

Bu yıl etkinliğe konuşmacı olarak gazeteci ve yazar Özcan Yüksek, sanatçı Özlem Soydan, kuş gözlemcisi Sezai Göksu, araştırmacı Efe Elmas, Elif Yılmaz Koçak ve Niyazi Koçakkatılırken; etkinliğin masalcıları ise, Asuman Memen, Argın Kubin, Aslı Güngörer, Yusuf Sezgin Ön, Ayşıl Tokcan, Nuray Önoğlu, Güllü Gemici Ergin, Cevher Tosun ve Sıla Topçam olacaklar.

Kuş Masalları etkinliğine katılmak isteyenler, 6 Aralık'a kadar Selin Tunçer'i arayabilirler. (Tel: 0507 661 89 46)

Zeytin Okulundan yapılan açıklamada;

'etkinliğin amacının, gezegenimiz ve insan yaşamı için kuşların önemine dikkat çekmek, masalları dinleyenlerin kuşlara farklı bir gözle bakmalarını ve onların önemini fark ederek günlük hayatlarında kuşların varlıklarını anlamalarına katkıda bulunmak olduğu belirtildi.'