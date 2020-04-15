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Kuşlar yolunu gözlüyor

Bahçelievler'de 4 yıldır kuşları her gün düzenli olarak besleyen Mehmet Adıgüzel, koronavirüs günlerinde de sokaktaki güvercin, serçe ve martıları unutmadı.

15.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:09
Kuşlar yolunu gözlüyor
Bahçelievler 'de 4 yıldır kuşları her gün düzenli olarak besleyen Mehmet Adıgüzel, koronavirüs günlerinde de sokaktaki güvercin, serçe ve martıları unutmadı.
Haftanın yedi günü öğle saatlerinde adeta yolunu bekleyen kuşlar için evinden çıkan Adıgüzel, yem almak için belirlediği esnafı ziyaret ediyor.
Esnafın yakından tanıdığı Adıgüzel, yem yapmak için aldığı hamurlarla sokaktan topladığı ekmekleri bir kovada ıslatıyor. Adıgüzel'in geliş saatini ve gittiği mekanları bilen kuşlar, hemen çevresinde toplanıyor. Islattığı yemlerle kuşları besleyen ve kaplara su koyan Adıgüzel'e en anlamlı teşekkürü başına ve omzuna konan kuşlar veriyor.
Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahçelievler'de 4 yıldır kuşları beslediğini, hayvanları çok sevdiği için bu görevi mutlulukla yaptığını söyledi.
Allah rızası için hayvanlara yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Adıgüzel, "Allah izin ve ömür verdiği sürece sokaktaki kuşları beslemeye çalışacağım. Öğlen saatlerinde kuşlarımın olduğu mekanlara geliyorum. Havanın durumuna göre bazen 5 saat onlarla duruyorum. Genelde güvercin, serçe ve martıları besliyorum. Gerçi şimdi martılar göç etmeye başladı. Bazen kargalar geliyor. Sonbaharda da sığırcık geliyor." dedi.
Adıgüzel, yemleri her gün dükkanlarına giderek imalatçıdan aldığını, bozuk olmayan ekmekleri sokaktan topladığını belirterek, bunları önce bir kapta ıslattığını anlattı.
Semt esnafının kendisine çok yardım ettiğini dile getiren Adıgüzel, "Allah hepsinden razı olsun. Profiterol üreten arkadaşlar sabahtan bana verecekleri hamurları hazırlıyor. Ben de kuşları beslemek için getiriyorum." dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle bazı hayvanların sahipsiz kalmasına gönlünün razı gelmediğini dile getiren Adıgüzel, şunları kaydetti:
"Zaten tek başınayım. Kuş beslerken hijyen koşullarına çok dikkat ediyorum. Hayvanlardan bir zarar gelmediği için bu görevime devam ediyorum. Sık sık elimi yıkıyorum. Yani tedbirimi alıyorum, gerisini Allah'a emanet ediyorum. Bu süreçte özellikle hayvanlardan korkulacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Hayvanseverlerin de onlar için ellerinden gelen desteği vermesini bekliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Adıgüzel, Bahçelievler, Koronavirüs, Güncel
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