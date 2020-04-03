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KUŞLARIN CAMINI KİRLETTİĞİ OTOMOBİLİYLE TRAFİĞE ÇIKAN SÜRÜCÜYE CEZA

AVCILAR'da ön camı kuş pisliğiyle kaplı otomobili ile trafiğe çıkan kişiye 132 TL ceza kesildi.

03.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:34
KUŞLARIN CAMINI KİRLETTİĞİ OTOMOBİLİYLE TRAFİĞE ÇIKAN SÜRÜCÜYE CEZA

AVCILAR'da ön camı kuş pisliğiyle kaplı otomobili ile trafiğe çıkan kişiye 132 TL ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında toplu ulaşım araçları üzerinde 'Yarı yarıya' yolcu taşınıp taşınmadığını ön plana alan denetim yaptı. Ambarlı Mahallesi'ndeki denetimler sırasında kurallara aykırı olduğu belirlenen araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Denetim noktasına otomobili ile gelen Mustafa Çürük'ü durduran polisler, ehliyet ve ruhsatını isteyerek ceza tutanağı düzenledi. Erkek kuaförü olduğunu, koronavirüs tehdidi nedeniyle 1 haftadan bu yana dışarı çıkmadığını, otomobili de yıkamaya götürmek üzere çalıştırdığını söyleyen Çürük'e görevliler, "Önünü göremiyorsun kaza yaparsın" dedi.  Mustafa Çürük, "Yıkamaya götürüyorum. İsterseniz hemen buradakine gireyim" dedi ancak cezadan kurtulamadı.  Mustafa Çürük'e trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 132 TL para cezası uygulandı. Çürük, ceza makbuzunu cebine koyarken, "Bu cezaya gülmeyeyim de ne yapayım? Aracı yıkamaya götürürken yakalandım" dedi. Mustafa Çürük, camının kirli olduğunu, önünü tam olarak göremediğini de kabul ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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Araç denetiminden görüntüler

Polisler araçları denetlerken

Ön camı kuş dışkısı ile kaplı otomobil denetim noktasına gelirken

Sürücü Mustafa Çürük polislere aracı yıkamaya götürmek üzere kullandığını anlatırken

Camdaki kuş dışkıları

Polisler cezai işlem yaparken

Aracına ceza kesilen sürücü ile röportaj


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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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