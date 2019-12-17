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Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşamlar saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

17.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:51
'nın ilçesinde akşamlar saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Gökyüzündeki o güzel anlar ise saniye saniye İHA kamerasına yansıdı.
İnegöl'de binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri büyüledi. Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünden kaldı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, gün boyu yiyecek arıyor. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları herkesin ilgisini çekti. Çıkardıkları seslerle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. İnegöl semalarında o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sürü halinde hareket eden kuşlar bir süre havada uçtuktan sonra ağaçlara konarak bir müddet bekleyip tekrar uçtu. Dakikalarca süren o anlarda binlerce kuşun çıkardığı sesler herkesi hayran bıraktı.
(Seyfettin Aras/İHA)
Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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