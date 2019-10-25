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Kuşların gün batımı dansı hayran bıraktı

Kuşların gün batımı dansı hayran bıraktıARDAHAN - Ardahan'da sığırcık kuşlarının gün batımında gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.

25.10.2019 09:44
Kuşların gün batımı dansı hayran bıraktı
ARDAHAN - Ardahan'da sığırcık kuşlarının gün batımında gökyüzündeki dansı görenleri hayran bıraktı.
Kura Nehri üzerinde bulunan tarihi Ardahan Köprüsü mevkisinde sığırcık sürüsünün gün batımında gerçekleştirdiği dans izlemeye doyumsuz bir manzara oluşturdu. Binlerce sığırcık kuşu, gün batımında havada ilginç figürler oluşturdu. Kuşların dansı yaklaşık 5 dakika sürdü. Kuşlar daha sonra gruplar halinde nehir kıyısındaki sazlık alana kondu.
Son günlerde her akşam görülmeye başlanan bu doyumsuz manzarayı büyük keyifle izleyen vatandaşlar, fotoğraf makineleri ve video cihazları ile bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Birbirlerine çarpmadan dakikalarca havada süzülen sığırcıklar görenleri hayran bırakıyor.
Kuşların gün batımı dansı hayran bıraktı

Ardahan, Genel

Kaynak: İHA

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