- Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı
- Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı Dezenfekten çalışmaları için kapatılan Kabe'de kuşların tavaf ettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti.
14.03.2020 03:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 03:47
- Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı
MEKKE - Dezenfekten çalışmaları için kapatılan Kabe'de kuşların tavaf ettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti. Suudi Arabistan, Korona virüs nedeniyle Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarını kapatmıştı. Dezenfekten çalışmaları için kapatılan Kabe'de hayranlık uyandıran görüntüler kaydedildi. Kuşların, Kabe-i Muazzama çevresindeki tavaf ettiği anlar gülümsetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Kısa sürede defalarca izlenen görüntüler, çok paylaşılanlar arasında yer aldı.
MEKKE - Dezenfekten çalışmaları için kapatılan Kabe'de kuşların tavaf ettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti. Suudi Arabistan, Korona virüs nedeniyle Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarını kapatmıştı. Dezenfekten çalışmaları için kapatılan Kabe'de hayranlık uyandıran görüntüler kaydedildi. Kuşların, Kabe-i Muazzama çevresindeki tavaf ettiği anlar gülümsetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Kısa sürede defalarca izlenen görüntüler, çok paylaşılanlar arasında yer aldı.
Kaynak: İHA
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