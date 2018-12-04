Kuşların Sıcak Yuvası Siverek Belediyesinden

04 Aralık 2018 Salı 10:46



04 Aralık 2018 Salı 10:46

Siverek Belediyesince kuşların soğuk kış günlerinde barınması için park ve bahçedeki ağaçlara kuş evlerini asıldı.Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Gazi, Lezgo, Ağaçhan ve Kanlıkuyu parklarındaki ağaçlara 40 kuş evi yerleştirildi.Kuşların sıcak bir ortamda yuva yapmaları için başlatılan 'kuş evi' projesi kapsamında ilçedeki diğer park ve bahçelere de kuşevi yerleştirilmesi planlanıyor.Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının hayvan sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.Kuş evi projesinin vatandaşları çok memnun ettiğini ifade eden Öncül, "Amacımız kuşların kış aylarını sıcak bir ortamda geçirmelerini sağlamak. Vatandaşlarımız, çocuklarıyla birlikte parklarda gezerken kuş yuvalarını gördüklerinde bunu çocuklarına anlatıp hayvan sevgisini aşılayabilir. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için bunları yaptık. Çocuklar bunları gördükleri zaman gerçekten kuşların birer yuvaya ihtiyacı olduğunu ve barınmaya ihtiyaçları olduğunu hissedecektir." diye konuştu.