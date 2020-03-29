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Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı

Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı Mersin'in Silifke ilçesinde, 300'ün üzerinde kuş türünün bulunduğu Göksu Deltası'nda çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm sazlık arazi yandı.

29.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:47
Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı
MERSİN - Mersin 'in Silifke ilçesinde, 300'ün üzerinde kuş türünün bulunduğu Göksu Deltası'nda çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm sazlık arazi yandı. Yangında Türkiye'de koruma altında ve nesli tükenmekte olan "Saz Horozları"nın yumurtalarının da yandığı belirtildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, edinilen bilgiye göre, Göksu Deltası Bataklık mevkiinde bulunan sazlıkta, gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının çıktığı yere gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi.
300'ün üzerinde kuş türü ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu Göksu Deltası'ndaki yangında yaklaşık 100 dönüm sazlık arazi yandı. Bataklık içerisindeki yangının sabah saatlerinde kendiliğinden sönmesinin beklendiği belirtildi.
Çıkan yangın nedeniyle kuşların barınma ve yumurtlama alanlarının yok olduğu belirtilirken, 300'ün üzerinde kuş ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu, turizm için de önemli olan koruma altındaki Göksu Deltası'nda Türkiye'de koruma altında ve nesli tükenmekte olan "Saz Horozları"nın yumurtalarının da yandığı belirtildi.
Özellikle su kuşlarının aralık, ocak, şubat ve mart aylarının yumurtlama döneminde olduğu bildirildi. Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Silifke, Mersin, Göksu, Genel

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Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı

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