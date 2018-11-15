Kuşum Aydın Aldığı Hediyeyi Söylemedi

Demet Akalın, Kuşum Aydın, Haluk Şentürk ve Seda Vural gibi isimlerle kutladığı doğum gününde kahkaha eksik olmadı. Doğum gününe damga vuran olay Kuşum Aydın'ın aldığı hediye oldu.

Kuşum Aydın hediyesini vermesiyle gözleri açılan Ayla Çelik, yakın dostlarının merakınıda zirveye çıkardı. Israrlara rağmen ser verip hediyesini açıklamayan Kuşum Aydın'a sanatçı dostu Ayla Çelik'te destek verince konuklarda merak zirve yaptı ve dedikodusu başladı. Aralarında kimisi gördüm çok güzel pırlanta yüzüktü derken, kimide çok değerli bir kolye tahmininde bulundular. Kuşum Aydını sıkıştıran dostlarına "Ayla Çelik iyi tanıdığım bir dostum zevklerini iyi biliyorum çok seveceği bir hediye verdim" diyerek herkesi merakta bıraktı. Ayla Çelik'in doğum gününe gizli saklı verdiği hediyesiyle damga vuran Kuşum Aydın, gelen meraklı soruları ustalıkla geçiştirdi.