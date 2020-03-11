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Kusurlarınız hayali olabilir!

En çok kafaya takılan ve kaygıya yol açan vücut bölümleri ise aşağıdaki gibidir...

11.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:51
Kusurlarınız hayali olabilir!

Beden dismosfik bozukluğu olan hastalarda tekrarlayan kompülsif davranışlar sergiler. Bu davranışlarını kontrol edemezler. Örneğin burnunu beğenmediği için kendi burnunu başkalarınınkileri ile karşılaştırır veya zayıf olduğu halde kendini kilolu bulabilir ve bir beden daha zayıflamak isteyebilir.

Burnun şekli ve büyüklüğü,

Göğsün şekli ve büyüklüğü,

Kellik,

Vücuttaki tüy ve kıllar,

Akne ve sivilceler,

Ciltteki lekeler,

Cinsel organın büyüklüğü ve şekli,

Çok küçük olarak algılanan kaslar.

Sosyal hayatı bitirme noktasına gelebilir

Görüntüyle meşguliyet iş ve sosyal hayata yoğunlaşmayı zorlaştırabilir. Bu durum sosyal izolasyonu pekiştirir. Kişi kusurları sebebiyle özgüvenini yitirebilir. Hatta iş veya okullarını yarıda bırakabilirler. Arkadaşları azdır, karşı cinsle arkadaşlıktan ve diğer sosyal temaslardan uzak dururlar. Görüntüleri ile ilgili farkındalıkların arttığı plaj, restaurant ve alışveriş merkezi gibi ortamlardan kaçınabilirler.

Nasıl tedavi edilir?

Beden disformik bozukluğu olan hastaların çoğu ilk önce plastik cerrahlara gitse de ilk başvurulması gereken psikiyatristlerdir. Çünkü bazı hastalarda çoğu zaman fiziksel bir kusur olmamaktadır ki zaten sorun kusur da değil algılama biçimindedir. Tedavisi güç bir hastalık olmakla beraber seratonin geri alım inhibitörlerinin (SRI) ve bilişsel davranışçı yaklaşımların etkili olduğunu gösteren bulgular vardır.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kilo Vermek, Güncel

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