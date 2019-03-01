01 Mart 2019, 11:54
»»

Kusursuz Görüntüsüyle Hayran Bırakan Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı

ABD'nin en ünlü şov yıldız Kim Kardashian, son haliyle şaşırttı. Instagram'da fotoğraflarıyla kusursuz görünen Kim Kardashian, göbeğini bu kez saklayamadı.

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, son görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Kusursuz görüntüsüyle kendine hayran bırakan Kim Kardashian bu kez kameralara farklı yakalandı.

DOĞAL HALİYLE YAKALANDI

Kim Kardashian, eşi Kanye West ve arkadaşlarıyla birlikte gece gezmesine çıktı. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda rötuş yapan ABD'li magazin yıldızı, bu kez doğal haliyle objektiflere yansıdı.

Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı"class="medium-insert-image-active">

İNCE BELLİ GÖRÜNTÜSÜNDEN ESER YOK

38 yaşındaki Kardashian'ın, sosyal medyadaki ince belli görüntüsünün aksine karın bölgesinden kilo aldığı görüldü.

Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı"class="medium-insert-image-active">
Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı">
Instagram, Amerika Birleşik Devletleri, Kim Kardashian, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (9)
MEHMET 9142: VAY BESİLİ DANAM BENİM ,AŞIĞIM BU HATUNA
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AĞIR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ: O yükü hergün nasıl taşıyor, yokuşta çekmez
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SABIRLI: göbekte yapar bebekte Kim e ne
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HASAN: altı tophane üstü şişhane ne kadar çirkin bir vucut bunlar nasıl hangi özelliğiyle meşhur oluyor anlamıyorum
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DOCTOR: Dikat ... bakirköyden kaçan iki deli var
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz