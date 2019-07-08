08.07.2019 09:16
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Kusursuz kulağın Say mutluluğu

Kusursuz kulağın Say mutluluğu

Doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip olan Bager Çalışcı, besteci ve piyanist Fazıl Say ile piyano çalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doğuştan görme engelli ve absolut (kusursuz) kulağa sahip olan Bager Çalışcı, besteci ve piyanist Fazıl Say ile piyano çalmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlk defa uçağa binen ve İstanbul'da Fazıl Say ile bir araya gelen Bager Çalışcı'nın hayali gerçek oldu. İstanbul'da evinin kapılarını Bager Çalışcı, babası Mehmet Çalışcı ve öğretmeni Caner Keser'e açan Fazıl Say, burada minik Bager'le piyano çaldı.

İstanbul ziyaretini anlatan Bager Çalışcı, İstanbul'u çok sevdiğini ve orada Fazıl Say'la bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ünlü Piyanist Say'la piyanonun başına oturduğunu anlatan Bager Çalışcı, "Fazıl Say'la birlikte Üsküdar eserini çaldık ve konseri izledim. Konseri çok sevdim. Fazıl Say gibi ünlü bir piyanistle tanıştım ve tanıştığım için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ben ilk defa uçağa bindim, ilk defa İstanbul'a gittim. İstanbul'da denizin, martıların kokusunu aldım. Çok güzeldi. Fazıl Say, beni evinde ağırladı, onunla piyano çaldım ve bana eğitim sözü verdi. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi. - MUŞ
Kaynak: İHA
Fazıl Say, Piyanist, İstanbul, Güncel

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