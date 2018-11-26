Kusursuz Ljajic

Kritik randevuda siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza atarken, Güven Yalçın'a asist yapan Adem Ljajic
en iyi maçını oynadı. Takım arkadaşlarını 4 kez gol pozisyonuna sokan yetenekli futbolcu, yüzde 88'lik pas isabeti ve 2 top çalmayla da alkışları topladı.
Ankaragücü
karşısında deplasmanda elde edilen 4 gollü galibiyet Beşiktaş
'ta moralleri yerine getirdi. Siyah-beyazlılarda üç puanın yanı sıra yıldızlaşan bazı isimler daha çok sevinç yarattı.Bu isimlerin başında da Adem Ljajic geliyor. Sırp yıldız transfer olduğundan beri en iyi maçını oynarken, 79 dakika sahada kalıp geceye damgasını vurdu.
Anderson Talisca
sonrası forvet arkasında boşluk yaşayan Kartal
, ilk kez Ljajic ile rahat bir nefes aldı. 27 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı süre boyunca yaptığı 1 gol ve 1 asistin yanında diğer istatistikleriyle de göz kamaştırdı.Rakip kaleye toplam 5 şut gönderen Ljajic, 1'i direkten dönen topu olmak üzere attığı gol ve performansıyla alkışları topladı. Paslarıyla arkadaşlarını 4 kez gol pozisyonuna sokan tecrübeli oyuncu, Güven Yalçın'a da şık bir asist yaptı. Yüzde 88'lik pas isabetiyle de sahanın en iyilerinden olan Ljajic, geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı.
Savunmada da boş durmayan Sırp oyuncu, 2 kez top kaparak ciddi bir etki bıraktı. Saha dizilişinde de oyun kurucu bölgesine gelen Adem Ljajic, oyunu yönlendirme, pas dağıtımı, hücuma destek ve çift yönlü tarzıyla beğeni topladı. Yetenekli futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk kez gol ve asist yaparak adeta kendini buldu. Son dönemde çok formda olan Ljajic, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan
Milli Takımı ile de 2 maçta 2 gol bularak adından söz ettirmişti.
'Liderliği üstlendi'
Adem Ljajic'in Ankaragücü önündeki futbolu, Sırp ve Hırvat basınında da yakından takip edildi.
HotSport sitesinde, Ljajic'in Sırbistan formasıyla attığı goller de anımsatılarak, başarılı performansının artarak devam ettiği belirtildi. Haberde, "Gol serisi devam ediyor. Ljajic'in attığı gol kadar direkten dönen bombası da dikkat çekti. Beşiktaş'ın liderliğini üstlendi" denildi.