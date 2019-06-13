13.06.2019 18:42
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"Kutadgu Bilig ve Dede Korkut" etkinliği

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınan Dede Korkut Hikayeleri ile Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig eseri için Kahramanmaraş'ta etkinlik düzenlendi.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınan Dede Korkut Hikayeleri ile Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig eseri için Kahramanmaraş'ta etkinlik düzenlendi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Şehit Öğretmenler İlkokulunda Yusuf Has Hacib ve Dede Korkut Ata Sınıfı oluşturuldu.
Okulda, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine 2019 yılında Türk edebiyatının iki önemli eserinin alınması nedeniyle, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde etkinlik düzenlendi.
Okul müdürü Erol Yorulmaz, giydiği yöresel kıyafetle öğrencilere Dede Korkut Hikayeleri ile Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig eserini anlattı. Daha sonra bu eserlerden sözlerin bulunduğu sergi gezildi.
Sınıflarda ise öğrenciler, iki eserden öğrendikleri sözleri idarecilerle paylaştı.
Şehit Öğretmenler İlkokulu Müdürü Erol Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO'nun evrenselleştirdiği Kutadgu Bilig ve Dede Korkut'u anmak ve farkındalık oluşturmak için etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.
Okullarında eğitimde milli şuur ve hedefler doğrultusunda birçok projeyi gerçekleştirdiklerini dile getiren Yorulmaz, "Bunların arasında da Yusuf Has Hacib ve Dede Korkut Ata Sınıfı oluşturduk. Bu anlamda öğrencilerimizi milli şuur doğrultusunda yetiştiriyoruz." dedi.
Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk ise program hakkında bilgi verdi. Kutadgu Bilig ve Dede Korkut etkinliği
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, Dede Korkut, Güncel

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