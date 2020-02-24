Haberler » Spor » Kütahya 1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında yarış kızıştı - Spor

Kütahya 1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında yarış kızıştı

Kütahya 1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında Süper Amatöre çıkabilmek için mücadele veren 5 takımdan üçü 10 puanla ilk 3 sırayı paylaştı.

24.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:42Kütahya 1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında yarış kızıştı
1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında Süper Amatöre çıkabilmek için mücadele veren 5 takımdan üçü 10 puanla ilk 3 sırayı paylaştı.

Bir maç eksiğiyle 10 puanla lider durumda olan Çavdarhisarspor, Sazlıksporun ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 galip sayılırken, 2. sıradaki Tavşanlı Tunçbilek Belediyespor Domaniç Muratlıspor'u 1-0 mağlup etti. 3. sırada yer alan Hisarcık Belediyespor ise konuk ettiği Kütahya Çayırbaşısporu üstün bir oyun sonucu İsmail Öztürk'ün 3, İbrahim Sisokko'nun 1 golüyle 4-1 mağlup etti ve liderle aynı puana gelerek üç takımın çıkacağı Süper Amatör'e çıkma şansını arttırdı. - KÜTAHYA

Kütahya, Çitgöl, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:35:40