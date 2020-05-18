KÜTAHYA 11 günlük bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı

11 günlük bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktıKÜTAHYA'da Covid-19 testi yapılan Mustafa K. ve 11 gün önce doğan kız bebeğinin yanı sıra yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O. da koronavirüs tespit edildi.

18.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:44
11 günlük bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı
KÜTAHYA'da Covid-19 testi yapılan Mustafa K. ve 11 gün önce doğan kız bebeğinin yanı sıra yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O. da koronavirüs tespit edildi. Bebek ve 2 kişi tedavi altına alınırken, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 25 kişi evlerinde karantinaya alındı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde oturan Fatma K., 7 Mayıs tarihinde Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'nde doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi. Mustafa ve Fatma K. çifti, doğumun ardından Hasanlar köyündeki evlerine döndü. Geçen 8 Mayıs günü bebekte sarılık görülmesi üzerine Mustafa ve Fatma K. çifti, bebeklerini Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan ilk muayenenin ardından kız bebek, yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. 11 Mayıs günü ise baba Mustafa Kaşık'ta belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı ve hastanede tedavi altına alındı.
Kütahya Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede bebek ve ailesiyle temas ettiği değerlendirilen aralarında doktor, hemşire, hizmetli ile yenidoğan servisinde kalan 3 bebek ile annelerine Covid-19 testi yapıldı. Yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.?nun testi pozitif çıkarken 11 sağlık çalışanın testi ise negatif olduğu tespit edildi.
25 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI
Filyasyon ekibince yapılan çalışmaların ardından kız bebek ile teması olduğu değerlendirilen ve testleri negatif çıkan 11'i sağlık çalışanı 25 kişi karantinaya alındı. Koronavirüs tanısı konulan 11 günlük kız bebeği, babası Mustafa K. ve yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.?nun hastanedeki tedavisi sürüyor. KÜTAHYA 11 günlük bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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