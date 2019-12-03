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Kütahya ağabeyi, yengesi ve yeğenlerine bıçakla saldırdı

Ağabeyi, yengesi ve yeğenlerine bıçakla saldırdıKÜTAHYA'da, alkollü olduğu iddia edilen Burak E., birlikte işlettikleri çay ocağının alacaklarını toplama konusunda tartıştığı ağabeyi, onun eşi ve 2 çocuğuna bıçakla saldırdı.

03.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:09
Ağabeyi, yengesi ve yeğenlerine bıçakla saldırdı
KÜTAHYA'da, alkollü olduğu iddia edilen Burak E., birlikte işlettikleri çay ocağının alacaklarını toplama konusunda tartıştığı ağabeyi, onun eşi ve 2 çocuğuna bıçakla saldırdı. Burak E., ihbar üzerine gelen polislerce biber gazı kullanılarak yakalandı. İfadesinin ardından serbest kalan Burak E., yeniden gittiği evde bu kez de bıçakla kendisine zarar verirken, polis ekiplerince bir kez daha gözaltına alındı.
Olay saat 02.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cemalettin Sokak üzerinde meydana geldi. Halk pazarında ağabeyi ile çay ocağı işleten Burak E., gece alkol aldıktan sonra eve döndü. Ağabeyi B.E. ile çay ocağının alacaklarını toplama konusunda tartıştı. Mutfaktan bıçak alan Burak E., ağabeyi B.E., onun eşi M.E. ve 2 ile 3 yaşındaki çocuklarına saldırdı. Ağabey B.E. ailesini evden çıkarıp polise verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri evin içinde elinde bıçakla duran Burak E.?yi bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Polislere de saldıran Burak E. biber gazı ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli Burak E.?nin saldırısı sırasında hafif yaralanan B.E. ve M.E. çiftinin 3 yaşındaki çocuğu ambulansla hastaneye götürüldü.
Polis merkezine götürülen Burak E., buradaki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yeniden eve dönen Burak E., tartışmaya devam ederek eline aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Komşuları ihbarı üzerine yeniden eve gelen polis ekipleri, Burak E.?yi yeniden gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.
Kütahya ağabeyi, yengesi ve yeğenlerine bıçakla saldırdı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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