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KÜTAHYA Apartta alkol alarak kavga eden 6 kişiye sosyal mesafe cezası

Apartta alkol alarak kavga eden 6 kişiye sosyal mesafe cezasıKÜTAHYA'da kiraladıkları bir apart dairesinde alkol aldıktan sonra kavga eden 6 kişi, kavganın sokağa taşması üzerine polis ekiplerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sosyal mesafe kuralını ihlal...

02.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:12

Apartta alkol alarak kavga eden 6 kişiye sosyal mesafe cezası

KÜTAHYA'da kiraladıkları bir apart dairesinde alkol aldıktan sonra kavga eden 6 kişi, kavganın sokağa taşması üzerine polis ekiplerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Servi Mahallesi'nde günlük apart kiralayan S.Y., O.A., S.Ç., M.H.D., M.E.D. ve H.Y. gece bir süre alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktı. Apartta başlayan kavga kısa sürede sokağa taştı. İhbar üzerine sokağa giden polis ekipleri, kendilerine de mukavemet gösteren 6 kişiye müdahale ederek gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

KÜTAHYA Apartta alkol alarak kavga eden 6 kişiye sosyal mesafe cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, kavga, Güncel, Haber

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