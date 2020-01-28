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Kütahya aranan cezaevi firarisi ölü bulundu

Aranan cezaevi firarisi ölü bulunduKÜTAHYA'da cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Mehmet Eyi (68) kullanılmayan bir evde ölü olarak bulundu.

28.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:12
Aranan cezaevi firarisi ölü bulundu
KÜTAHYA'da cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Mehmet Eyi (68) kullanılmayan bir evde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede Eyi'nin en az 6 ay önce öldüğü tespit edildi.
Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde kullanılmayan bir evde ceset olduğunu görenler polis ekiplerine verdi. Yapılan incelemede çürümüş erkek cesedinin Mehmet Eyi'ye ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eyi'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedi bulunan Mehmet Eyi'nin en az 6 ay önce öldüğü belirlenirken, açık cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davadan 5 ay hapis cezası aldığı ve bu nedenle arandığı ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Kütahya aranan cezaevi firarisi ölü bulundu

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Kaynak: DHA


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