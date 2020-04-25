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KÜTAHYA AYŞE HEMŞİRE, POLİSİN KIZINA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

İSTANBUL'da hemşire olan Ayşe Çelik (29), ailesinin yanında olan kızı Nisa'nın (3) doğum gününü kutlaması için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi.

25.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:53
İSTANBUL'da hemşire olan Ayşe Çelik (29), ailesinin yanında olan kızı Nisa'nın (3) doğum gününü kutlaması için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Polis ekipleri küçük Nisa'ya pastalı doğum günü sürprizi yaparken, o anları cep telefonuyla canlı izleyen Ayşe hemşire, gözyaşlarına hakim olamadı.
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hemşire olan Ayşe Çelik, Kütahya'da ailesinin yanında kalan kızı Nisa'nın doğum günü için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Ayşe hemşire, doğum günü olan kızını salgın nedeniyle görmeye gidemediğini söyledi.
Bunun üzerine polis ekipleri, Ayşe Çelik'in ailesini Maltepe Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek küçük Nisa için doğum günü pastası ile sürpriz yaptı. Kütahya Emniyet Müdür Yardımcısı Gülbahar Önderışık da bu anları anne Ayşe Çelik'e cep telefonundan görüntülü görüşme yaparak izletti. Ayşe Çelik bu sırada kızıyla hasret giderdi. Kızının doğum günü kutlamasını izleyen Ayşe hemşire gözyaşlarına hakim olamadı.
'BİZ ZATEN 2,5 YILDIR AYRIYDIK SÜREKLİ'
Tayin hakkı olmadığı için Kütahya'ya gidemediğini anlatan Ayşe Çelik, "Biz zaten 2,5 yıldır ayrıydık sürekli. Çocuklar önce babalarından ayrıydı, şimdi de benden ayrılar. Tayin hakkım yoktu ve ben çocuğumu görmek için 3 günde bir gelip gidiyordum. Koronavirüs salgınından sonra görevimden ayrılamadım. Bugün de doğum günü olduğu için dünden beri çok kötüydüm. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Çok teşekkür ediyorum sağ olun, Allah emniyet teşkilatımıza da kolaylıklar versin bu yoğun temponun arasında bir de Nisa ile ilgilendiler" dedi. KÜTAHYA AYŞE HEMŞİRE, POLİSİN KIZINA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİNİ GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Ayşe Çelik , Kütahya, Güncel , Haber
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