KÜTAHYA Babasını dövdüğünü iddia ettiği kişiyi pompalı tüfekle yaraladı

Babasını dövdüğünü iddia ettiği kişiyi pompalı tüfekle yaraladıKÜTAHYA'da babasını dövdüğünü iddia ettiği Y.E.D.?yi sokak ortasında pompalı tüfekle yaralayıp kaçan Cavit T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA Babasını dövdüğünü iddia ettiği kişiyi pompalı tüfekle yaraladı
18.05.2020 21:03 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:05
Babasını dövdüğünü iddia ettiği kişiyi pompalı tüfekle yaraladı
KÜTAHYA'da babasını dövdüğünü iddia ettiği Y.E.D.?yi sokak ortasında pompalı tüfekle yaralayıp kaçan Cavit T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Y.E.D. ise hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Zafertepe Mahallesi İmam-ı Gazeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.T. çarşıda Y.E.D. isimli bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı darp edildi. Evine dönen M.T.?yi yaralı olarak görünce sinirlenen oğlu Cavit T. yanına aldığı pompalı tüfekle 43 AK 849 plakalı kamyonete binerek olayın yaşandığı caddeye gitti. Yol üzerinde karşılaştığı Y.E.D.?ye pompalı tüfekle ateş açıp yaraladıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.E.D. ambulansla Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Cavit T.?yi Siner Mahallesindeki evinde olayda kullandığı tahmin edilen pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Cavit T. polislere "Önce babamı dövmüşler, sonrada pide almaya gidiyordum 4-5 kişi önümü kestiler. Ben de kendimi savunmak için havaya ateş ettim" dedi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Güncel, Haber

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