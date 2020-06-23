Kütahya Bahçe teline takılarak mahsur kalan boz ayı uyutularak kurtarıldı

Bahçe teline takılarak mahsur kalan boz ayı uyutularak kurtarıldıMustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde, bir evin bahçesindeki tellere takılan 5 yaşlarında ve 200 kilo ağırlığındaki boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İlçe...

23.06.2020 07:02 | Son Güncelleme: 23.06.2020 07:34
Bahçe teline takılarak mahsur kalan boz ayı uyutularak kurtarıldı
Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde, bir evin bahçesindeki tellere takılan 5 yaşlarında ve 200 kilo ağırlığındaki boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İlçe Jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. İğne ile uyutulduktan sonra tellerin arasından alınan boz ayı kepçeyle ormana taşınarak doğaya salındı.
Çukurca beldesindeki Ören Mahallesi Maşatlık mevkisinde bir evin bahçesine girmeye çalışan boz ayı kirazları yemeğe çalıştığı sırada bahçe tellerine takılarak mahsur kaldı. Çevredeki köpeklerin seslerini duyan çoban Cemal Tutal, ayının tellere takılarak mahsur kaldığını görünce belediyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri, İlçe Jandarma ekipleri ile belediye görevlileri boz ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlileri tarafından uyutulan boz ayı daha sonra ekiplerin çalışmasıyla tellerin arasından kurtarıldı. 5 yaşında ve yaklaşık 200 kilo olduğu belirtilen boz ayı, iş makinesiyle bahçeden çıkarılarak ormana götürüldü. Burada bekleyen ekipler, boz ayının kendine gelip bölgeden uzaklaşmasının ardından ayrıldı.
Bahçe tellerinde boz ayıyı görerek ekiplere bilgi veren çoban Cemal Tutal, "Benim köpekler sesin geldiği yere koştu. Ben herhalde tavşan gördüler sandım. Ayı ayağa kalkınca köpekler kaçtılar. Ben ayağa kalkınca ayı olduğunu anladım hemen belediyemize haber verdimö dedi. Çukurca Belde Belediye Başkanı Emin Taşgın ise boz ayının kurtarılarak ormana bırakıldığını ifade ederek, 'Vatandaşın ihbarı üzerine hemen ilçe jandarma ekiplerimize ve Kütahya Milli Parklar Şubesini aradım. Jandarmamız çevrede geniş önlem alırken, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri de tele dolanan ayıyı uyuttu. Sonra belediye ekiplerimiz, jandarmamız ile birlikte veteriner kontrolünde ayıyı telden kurtararak kepçeye sarıp beldeden uzak ormanlık alana bıraktıkö dedi. Kütahya Bahçe teline takılarak mahsur kalan boz ayı uyutularak kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kütahya, Bahçe, Güncel, Haber

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