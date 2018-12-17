Kütahya-Balıkesir Demiryolunda Yüksek Gerilim Uyarısı

TCDD, Değirmisaz (Kütahya
)-Gökçedağ (Balıkesir
) istasyonları arası demiryolu hattına 19 Aralık
2018 tarihinden itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği uyarısında bulundu.
TCDD tarafından yapılan açıklamada, Elektrifikasyon Tesisleri Kurulumu çalışmaları kapsamında Kütahya-Balıkesir demiryolu hattının, yapımı tamamlanan Değirmisaz (Kütahya)- Gökçedağ (Balıkesir) istasyonları arası demiryolu hattına 19 Aralık 2018 tarihinden itibaren 27 bin 500 Volt yüksek gerilim verileceği uyarısı yapıldı.
Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, tırmanmanın, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olacağı vurgulandı. - ANKARA
Aralık,Kütahya,Balıkesir
Kaynak: İHA