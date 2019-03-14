Kütahya BBP Genel Başkanı Destici Tarımın Sorunu İthalatla Değil Destekle Çözülür

BBP
Genel Başkanı Destici
Tarımın sorunu ithalatla değil destekle çözülür
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
," İthalatı serbest bırakarak gümrüksüz ve vergisiz patates, soğan, buğday, arpa, mısır ithal ederek tarımdaki problemleri çözemezsiniz. Nasıl çözersiniz Destekleyerek çözersiniz" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçim çalışması kapsamında karayoluyla, İstanbul
'dan Kütahya
'nın Simav
ilçesinin Naşa beldesine geldi. Mevcut Başkan ve BBP'nin Naşa Belde Belediye Başkan Adayı Kadir Bütüner
'le birlikte halka seslenen Destici, hükümeti eleştirdi. Doğru kimden gelirse destekleyeceklerini yanlışın karşısında ok gibi duracaklarını söyleyen Destici, esnafın, çiftçinin ve emeklinin problemleri olduğunu da belirterek, şunları söyledi
Bu problemlerin çözülmesi için başta çiftçinin kullandığı mazotun üzerindeki ÖTV'nin kaldırılarak mazotun 3 liranın altında çiftçiye verilmesi lazım. Bu yapılana kadar her gittiğim yerde bunu konuşacağım. Gübrede, ilaçta, tohumda çiftçinin desteklenmesi lazım. İthalatı serbest bırakarak gümrüksüz ve vergisiz patates, soğan, buğday, arpa, mısır ithal ederek tarımdaki problemleri çözemezsiniz. Nasıl çözersiniz Destekleyerek çözersiniz. İnsanlarımızı doğduğu yerde doyurup, alnı ak, başı dik bir şekilde yaşatarak çözersiniz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz.
BBP Genel Başkanı Destici, buradaki programını tamamlayınca karayoluyla Ankara
'ya hareket etti.
Güncel
Kaynak: DHA