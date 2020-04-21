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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediye olarak vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını söyledi.

21.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:30
Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediye olarak vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını söyledi.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde (KÜTESOB) oda başkanları ile bir araya gelen Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok esnafın iş yerlerini kapalı tutmak zorunda kaldığını belirtti.

Işık, belediye olarak esnafı desteklemeye çalıştıklarını kaydederek, "Bu kapsamda sizlerin de aktardığı bilgiler doğrultusunda esnafımız ve tüm vatandaşlarımız adına bazı iyileştirmelerle ilgili kararlarımızı alacağız." dedi.

KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit de ziyareti nedeniyle Işık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, Güncel
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