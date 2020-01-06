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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'tan "haksız eleştiri" tepkisi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, özellikle sosyal medyada belediye çalışmalarıyla ilgili haksız eleştiriler yapıldığını söyledi.

06.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:38 Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'tan
Belediye Başkanı Alim Işık, özellikle sosyal medyada belediye çalışmalarıyla ilgili haksız eleştiriler yapıldığını söyledi.
Işık, Belediye Sosyal Tesisleri'nde, görevinde geçen 9 aylık süreçteki çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Kütahya Belediyesi olarak denk bir bütçe hazırladıklarını belirten Işık, 2020 yılı için 510 milyon liralık bütçe ile daha iyi hizmet edeceklerini anlattı.
Sosyal medyada belediye çalışmalarına ilişkin haksız eleştiriler yapıldığını dile getiren Işık, şunları kaydetti:
"Belediye uyuyor mu diyorlar, hayır belediye uyumuyor. Gece saat 02.00'den beri belediyenin tüm çalışanları sahalarda. Vicdansızlar, merhametsizler, bu çalışan insanların hakkını yemeye ne hakkınız var? 5 yıl önce yazdığı yazıyı kopyalayıp buraya yazarak, 'Belediye sınıfta kaldı' deme cüretini gösteren, insanlık dışı davranış gösterenlere buradan seslenmek istiyorum: Bu şehir hepimizin, bu şehirde siz isteseniz de istemeseniz de Kütahya Belediyesi yıldız olmaya devam edecek."
Çalışmaların tamamının şeffaf ve denetlenebilir olduğunu, bütün çalışmalarını herkesle paylaştıklarını ifade eden Işık, daha sonra gazetecilerin kentin gündemiyle alakalı sorularını yanıtladı.

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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