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Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

12.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:14Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın

Belediye Başkanı Alim Işık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Işık, 3 fotoğraf için oy verdi.

Alim Işık, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları tercih etti.

Seçkideki her bir fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini belirten Belediye Başkanı Işık, "Fotoğraf seçimi yaparken gerçekten zorlandım. AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen muhabirlerimizi tebrik ediyorum." dedi.


Hüseyin Yıldız, Fahrettin Işık, Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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