Haberler » Güncel » Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

12.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:10
Belediye Başkanı Alim Işık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Işık, 3 fotoğraf için oy verdi.
Alim Işık, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları tercih etti.
Seçkideki her bir fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini belirten Belediye Başkanı Işık, "Fotoğraf seçimi yaparken gerçekten zorlandım. AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen muhabirlerimizi tebrik ediyorum." dedi.
Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın

Hüseyin Yıldız, Fahrettin Işık, Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:30 Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi - Haber
19:29 Gerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira ceza - Haber
19:28 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Haber
19:27 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Haber
19:26 İngiltere erken seçim için sandık başında (3) - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
12.12.2019 19:30:28