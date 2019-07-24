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Kütahya Belediyesi, gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyor

Kütahya Belediyesi, anında müdahale edilmesi gereken olaylara karşı, daha hızlı ve etkin müdahale sağlayabilmek amacıyla Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı düzenledi.

24.07.2019 18:18 Kütahya Belediyesi, gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyor
Kütahya Belediyesi, anında müdahale edilmesi gereken olaylara karşı, daha hızlı ve etkin müdahale sağlayabilmek amacıyla Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı düzenledi.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından anında müdahale edilmesi gereken olaylara karşı, daha hızlı ve etkin müdahale sağlayabilmek amacıyla düzenlenen Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı kapsamında 9 grupta toplam 202 kişi gönüllü itfaiyeci oldu.

Yangın çeşitleri, araç yangınlarına müdahale, doğal afetlerde müdahale, yangınlara müdahale teknikleri, söndürme malzemeleri ve kullanımı, kentsel arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale gibi konuların yer aldığı 30 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim programına AKUK Grubu, İHH Gönüllüleri, Genç Kızılay Grubu ve DPÜ İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri katıldı. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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