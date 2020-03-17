Kütahya Belediyesi Korona virüs nedeniyle kira alacaklarını 3 ay erteledi
Kütahya Belediyesi, Korona virüs hastalığına karşı alınan önlemler kapsamında kiracılarının kira bedellerini 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.
17.03.2020 19:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:29
Kütahya Belediyesi, Korona virüs hastalığına karşı alınan önlemler kapsamında kiracılarının kira bedellerini 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alim Işık, " Tüm dünyanın gündemine gelen Korona virüs hastalığı nedeniyle şehrimizde alınan tedbirleri had safhaya çıkartmış bulunmaktayız. Bu kapsamda bugüne kadar Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimince belediyemize ait tüm birimler, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ilaçlanmıştır. Halen gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Tedbir amaçlı okulların kapatılması, esnafların ve işyerlerinin belli kısıtlamalarla çalışıyor olması, Kütahya'mızda esnafımızın rahatlatılması amacıyla bugün Kütahya Belediyesi Encümen toplantısında aldığımız karar gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale ile kiraya verdiğimiz işyerlerimizdeki müstecirlerimizin korona virüs tehdidi nedeniyle oluşan mücbir sebep gereğince kiraların 3 ay süreyle ötelenmesi konusunda karar verildi. Nisan ayı itibariyle 3 aya kadar süreyle tüm kiracılarımızın talepleri halinde kiralarını erteleyeceğiz. Rabbim bu tür salgınlardan ülkemizi ve tüm insanlığı korusun" dedi. - KÜTAHYA
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alim Işık, " Tüm dünyanın gündemine gelen Korona virüs hastalığı nedeniyle şehrimizde alınan tedbirleri had safhaya çıkartmış bulunmaktayız. Bu kapsamda bugüne kadar Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimince belediyemize ait tüm birimler, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları ilaçlanmıştır. Halen gerekli tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Tedbir amaçlı okulların kapatılması, esnafların ve işyerlerinin belli kısıtlamalarla çalışıyor olması, Kütahya'mızda esnafımızın rahatlatılması amacıyla bugün Kütahya Belediyesi Encümen toplantısında aldığımız karar gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale ile kiraya verdiğimiz işyerlerimizdeki müstecirlerimizin korona virüs tehdidi nedeniyle oluşan mücbir sebep gereğince kiraların 3 ay süreyle ötelenmesi konusunda karar verildi. Nisan ayı itibariyle 3 aya kadar süreyle tüm kiracılarımızın talepleri halinde kiralarını erteleyeceğiz. Rabbim bu tür salgınlardan ülkemizi ve tüm insanlığı korusun" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel
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