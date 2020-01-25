Haberler » Güncel » Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği - Haber

Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği

Kütahya Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

25.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:46Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği
Belediyesi, 'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Depremin meydana gelmesinin ardından Kütahya Belediyesi sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak, Elazığ'da meydana gelen deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere battaniye, soba, giysi ve erzak desteğinde bulunmalarını istedi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen şiddetli deprem, bizleri derin üzüntüye boğmuştur. Böyle zor günlerde milletimizin ortaya koyduğu yüksek dayanışma ve yardımlaşma iradesi, her türlü takdirin üzerindedir. Bizde Kütahya Belediyesi olarak deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için kışlık kıyafet, battaniye ve erzak desteği sağlayacağız. Yardımlarınızı Kütahya Belediyesindeki yardım toplama alanına bekliyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Kütahya Belediyesinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Kütahya Belediyesi'ne geldi.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan battaniye, soba, giysi ve erzağın yanı sıra Kütahya Belediyesi tarafından makbuz karşılığı nakdi yardımında kabul ediliyor.

Kütahya Belediyesi tarafından toplanan yardımlar Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine gönderilecek. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44  Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Elazığ depremi açıklaması
14:44  Bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
14:39  Adana Valisi Demirtaş, Sanibey Barajı ve HES'te
14:44  İstanbul-?türk kadınının mücadeleci gücünü yansıttık?
14:44  ELAZIĞ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DEPREM BÖLGESİNDE
25.01.2020 14:48:31