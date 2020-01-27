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Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği

Kütahya Belediyesi, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

27.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:41Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği
Belediyesi, 'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Depremin meydana gelmesinin ardından Kütahya Belediyesi sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak, Elazığ'da meydana gelen deprem sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere battaniye, soba, giysi ve erzak desteğinde bulunmalarını istedi.

Kütahya Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Kütahya Belediyesi'ne geldi.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan battaniye, soba, giysi ve erzağın yanı sıra Kütahya Belediyesi tarafından makbuz karşılığı nakdi yardımında kabul ediliyor.

Kütahya Belediyesi tarafından toplanan yardımlar Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine gönderilecek. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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