Kütahya Belediyesi tarafından bu yıl da dopdolu

12 Şubat Çarşamba günü Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde Soprano Dilek Türkan konseri ile başlayacak olan sezonda; tiyatrodan konsere, müzikten seminere kadar birçok etkinlik yer alacak.

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri 2020 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. 12 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da "Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Sezonu" açılış programı gerçekleştirilecek. Ses sanatçısı Dilek Türkan konseri ile başlayacak olan etkinlik, müzik ve eğlence dolu bir yılın başlangıcı olacak.

Kütahya'nın yetiştirdiği birçok sanatçıyla hem geçmişte hem de günümüzde adının sanatla anılmasını sağladığını belirten Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Şairlerin, yazarların, ozanların, ressamların, bilhassa çini ustalarının şehri olan Kütahya'mızın tartışmasız en kıymetli değerlerinden bir tanesi de Ahmet Yakupoğlu'dur. Eserleriyle bütün bir insanlığın gözünü ve gönlünü aydınlatan sanatçımızın, doğumun 100.yılı olması nedeniyle kültür sanat sezonumuzun adını Ahmet Yakupoğlu Kültür Sanat Sezonu olarak belirledik. Temenni ediyoru ki yaptığımız önemli çalışmalar ile daha çok üreten, daha çok eser bırakan ve eserleriyle insanlığa hizmet eden bir nesil yetiştirmemize vesile olabileceğiz" dedi.

Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında; 22 Şubat saat 15.00'de Akademisyen Anne Doc. Dr. Saniye Bencik Kangal'ın katılımıyla Kadın Aile Semineri, 24 Şubat 2020 saat 19.30'da Fikir Çınarları programı kapsamında Konuşmacı Prof.Dr İsmail Kara, tarihimizin en önemli isimlerinde biri olan Nurettin Topçu'nun hayatını, eserlerini öne çıkan düşüncelerini anlatacak. 17 Şubat saat 19.30'da Şehrin Söyleşi'nde Bu Ay "Başarı Bedel İster"etkinliği ile Orhan Karaağaç'ın moderatörlüğünde Konuşmacı Nurullah Genç başarının bedellerini anlatacak. 15 Şubat Çarşamba günü 13.00-15.00 seanslarında Şehrin Çocuk Tiyatrosu'nda Bu hafta Tospik'in Hikâyesi oyunu sergilenecek.

23 Şubat 2020 saat 13.00-15.00 seanslarında Şehrin Çocuk Tiyatrosu'nda Bu Hafta "Çarpım Tablosu" oyunu çocuklara matematiği eğlenceli bir şekilde sevdirecek. 27 Şubat 2020 saat 19.30 Şehrin Konserinde Bu Ay Elif Buse Doğan konseri sevenlerine müzik ziyafeti yaşatacak. 29 Şubat 2020 saat 16.00'da Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doc. Dr. Nicel Taşdemir'in katılımıyla Sağlıklı Yaşam Semineri gerçekleşecek. 26 Şubat 2020 saat 11.00-14.00 seanslarında Dijital İletişim Semineri kapsamında "Kendini Keşfet Kendini Yönet" konulu semineri ile Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, kendini keşfetmeyi, zamanı yönetmeyi, kendine bir yol haritası çizmeyi unutanlara yardımcı olacak.