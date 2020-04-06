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KÜTAHYA BİLSEM öğretmenleri gönüllü olarak siper maske üretiyor

BİLSEM öğretmenleri gönüllü olarak siper maske üretiyorKÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi idareci ve öğretmenleri 3D yazıcılarla gönüllü olarak sağlık çalışanları için siper maske üretiyor.

06.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:13
KÜTAHYA BİLSEM öğretmenleri gönüllü olarak siper maske üretiyor
BİLSEM öğretmenleri gönüllü olarak siper maske üretiyor
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Bilim Sanat Merkezi idareci ve öğretmenleri 3D yazıcılarla gönüllü olarak sağlık çalışanları için siper maske üretiyor. Günde 50 adet üretim kapasitesine ulaşan merkez, kent dışında farklı illerdeki sağlık çalışanlarının da maske ihtiyacını karşılıyor.
Gediz Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) idareci ve öğretmenleri, koronavirüse karşı sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperli maske üretimini sürdürüyor. 3D yazıcılar ile üretim yapılan merkezde, 10 günde 500'e yakın siper maske üretimi yapıldı. İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra çevre il ve ilçelere de gönderilen siper maskeleri sağlık çalışanlarınca kullanılmaya başlandı. Gündüz ve gece olarak iki vardiya çalıştıklarını belirten Merkez Müdürü Ali Demiray, okuldaki idareciler ve öğretmenlerin fedakar bir çalışma yaparak ihtiyacı karşılamak amacıyla 20 saat boyunca üretim yaptıklarını söyledi. Bünyesinde 4 adet 3D yazıcıya bir yazıcı daha ekleyeceklerini ve üretim kapasitelerini daha da artıracaklarının ifade eden Demiray, 'Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim sanat merkezleri olarak siper maske üretiyoruz. Hizmetlilerimiz, memurlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte günde 20 saat üretim yapmaktayız. Bünyemizde bulunan 3 yazıcımız ile günlük 40-50 adet maske üretmekteyiz. Ürettiğimiz maskeleri öncelikle ilçemizde sonra komşu ilçelerimizdeki sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Sosyal medyadan bize ulaşan çeşitli illerdeki sağlık çalışanları bizi aradı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerden talepler oldu. Yetiştirdiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamızdan dolayı Milli Eğitim Bakanlığımız bize yeni bir yazıcı gönderiyor ekipman ve malzeme desteği de veriyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 500 maske üreterek sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık. Koronavirüsten kurtulana kadar bu üretimimize devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Gediz, Güncel
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