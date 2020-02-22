Haberler » Güncel » Kütahya burcu demir, kütahya'da toprağa verildi - Haber

Kütahya burcu demir, kütahya'da toprağa verildi

Burcu Demir, Kütahya'da toprağa verildiİSTANBUL Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan ve yaşadığı lojmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden Burcu Demir, Kütahya'da toprağa verildi.

22.02.2020 20:23 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:25
Burcu Demir, 'da toprağa verildi
İSTANBUL Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan ve yaşadığı lojmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden Burcu Demir, Kütahya'da toprağa verildi.
Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Burcu Demir yaşadığı lojmanın 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi İstanbul'da yapılan otopsinin ardından memleketi Kütahya'ya getirildi. Burcu Demir, Atakent Mahallesi Aksa Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Sultanbağı Mahallesindeki Sultanbağı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demir'in cenazesine ailesi, yakınları, İstanbul'da birlikte görev yaptığı arkadaşları ile öğrencileri katıldı.
Kütahya burcu demir, kütahya'da toprağa verildi

İstanbul, Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 21:55:45