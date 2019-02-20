Kütahya Çanakkale'deki Deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da Hissedildi

Çanakkale
'deki deprem Eskişehir
, Bilecik
ve Kütahya
'da da hissedildi
ÇANAKKALE'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da hissedildi. Kütahya'nın Tavşanlı
ilçesinde vatandaşlar sokağa çıktı.
Saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık
'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da hissedildi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde daha şiddetli hissedilen deprem can ve mal kaybına neden olmazken, bazı vatandaşlar ev ve işyerlerini terk edip dışarı çıktı. Mahmut Ulusoy, "İşten geldim yemeğimi yedim, çayımı içtim. Deprem olduğu sırada evde ailecek televizyon izliyorduk. Çanakkale bize oldukça uzak mesafede olmasına rağmen biz de hissettik" dedi. Demiryolu çalışanı Ahmet Peker
ise deprem olduğu sırada lokalde arkadaşları ile oturduklarını ve dışarı çıktılarını söyledi.
Eskişehir ve Bilecik'te ise hafif şekilde hissedilen deprem paniğe yol açmazken, depremi hissedenler sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.
Bilecik,Eskişehir,Kütahya
Kaynak: DHA