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Kütahya cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandıKÜTAHYA'da müşteri olarak girdiği elektronik mağazasından cep telefonu çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen Murat O., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

17.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:46
Cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı
KÜTAHYA'da müşteri olarak girdiği elektronik mağazasından cep telefonu çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen Murat O., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
'daki yakınını ziyarete geldiği belirtilen Murat O., Alipaşa Mahallesi'ndeki bir elektronik mağazasına girdi. Tezgahtaki cep telefonlarını inceleyen Murat O., bunlardan birini çevresini de kontrol ettikten sonra cebine koyduktan sonra mağazadan çıktı. İşyeri sahibi, cep telefonunun olmadığını fark ederek polise bildirdi.
İşyeri güvenlik kameralarında yapılan incelemede Murat O.'nun cep telefonunu çaldıktan sonra mağazadan ayrıldığı görüldü. ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Murat O. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Murat O., işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.
Kütahya cep telefonu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı

Kütahya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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