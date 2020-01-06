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Kütahya çevre yolunda büyük araçların geçişine izin verilmiyor

Kütahya'da yoğun kar yağışı sebebiyle çevre yollarda büyük araçların geçişine izin verilmiyor.

06.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:21 Kütahya çevre yolunda büyük araçların geçişine izin verilmiyor
'da yoğun kar yağışı sebebiyle çevre yollarda büyük araçların geçişine izin verilmiyor.

Edinilen bilgiye göre, gece başlayan yoğun kar yağışığı nedeniyle Kütahya'dan , , Afyonkarahisar ve Antalya yönüne gidip gelen kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.

Kütahya Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, yolların güvenli hale gelinceye kadar büyük araçların geçişine izin verilmeyeceğini ifade ettiler. Onlarca kamyon ve tır, Kütahya'nın giriş ve çıkış bölgelerinde yer alan depolama alanlarında bekletiliyor.

Bekleme halinde olan şoförleri ise, yolların bir an önce açılmasını ve yollarına devam etmek istediklerini dile getirdiler. - KÜTAHYA

Eskişehir, İstanbul, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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