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Kütahya cezaevinden tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kütahya'daki cezaevlerinden de tahliyeler başladı.

15.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:46
Kütahya cezaevinden tahliyeler başladı
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kütahya 'daki cezaevlerinden de tahliyeler başladı.

Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye olanlar sağlık kontrolünün ardından güvenlik güçlerinin gözetiminde dışarı çıkartıldılar. Tahliyeler esnasında jandarma ve polisin yoğun güvenlik tedbiri aldığı belirtildi. Kent merkezindeki cezaevinden gün boyunca yaklaşık 200 ile 250 arasında hükümlünün tahliye olması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, 3. Sayfa
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