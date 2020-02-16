Haberler » Politika » Kütahya CHP'de Zeliha Aksaz Şahbaz güven tazeledi - Haberler

Kütahya CHP'de Zeliha Aksaz Şahbaz güven tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanlığı'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Zeliha Aksaz Şahbaz, güven tazeledi.

16.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:16Kütahya CHP'de Zeliha Aksaz Şahbaz güven tazeledi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Zeliha Aksaz Şahbaz, güven tazeledi.

İki adayın yarıştığı olağan kongrede mevcut Başkan Zeliha Aksaz Şahbaz 139 delegenin oyunu alarak İl Başkanlığına seçilirken, diğer aday Şeref Han ise 84 oy aldı.

Kongrede Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise, Mehmet Akarsu, Havva Boran, Cemal Cengiz, Güngör Ceyhan, Erdal Çetin, Hasibe Dalkılıç, Hacer Demirtaş, Çağatay Dereli, Sebahattin Erim, Selahattin Göybulak, Kıymet Güner, İsmi Kara, Münüre Kara, Cevdet Koşar, Bünyamin Kusun, Tuba Özdemir, Makbul Sarı, Naciye Umu, Tamer Yenikaya ve Fatoş Yılmaz seçildiler. - KÜTAHYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 21:15:56